« Notre Histoire de France » : votre nouvelle série documentaire ce soir sur France 2 (18 novembre 2025)

« Notre Histoire de France » au programme TV du mardi 18 novembre 2025 – Ce mardi soir, France 2 lance sa nouvelle série documentaire inédite « Notre Histoire de France ». Une série documentaire-fiction racontée par Sonia Rolland.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Notre Histoire de France » – vos épisodes du 18 novembre 2025

Épisode 1 : Louis XIII, le dilemme d’un roi

Au début du XVIIe siècle, dans un climat de trahisons et d’intrigues, avec les Mousquetaires pour protéger le trône des complots incessants, Richelieu et Louis XIII mènent une lutte acharnée contre l’opposition de Marie de Médicis et les grandes familles aristocratiques. Un duo atypique, allié dans la transformation de la France en un royaume puissant et unifié, au prix de sacrifices et de ruptures familiales irréversibles.

Épisode 2 : Louis XIV, le monarque absolu

Louis XIV est un monarque absolu, le Roi-Soleil, qui impose son autorité sur toute la France depuis son palais de Versailles. Sous son règne, la France rayonne dans toute l’Europe, aussi bien sur le champ de bataille que dans les arts et les lettres. Un roi visionnaire, qui érige la France en modèle culturel et intellectuel tout en posant, sans le savoir, les fondations des fractures à venir.



