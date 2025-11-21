Ici Tout Commence spoiler : Fleur se confie à Lionel (vidéo épisode du 25 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Fleur vit toujours aussi mal la relation entre Loup et Joséphine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va faire une confidence à Lionel…











Publicité





Fleur n’arrive plus à faire semblant. La relation entre Loup et Joséphine lui pèse énormément. Elle finit par avouer à Lionel qu’ils se sont embrassés. Elle souffre que son amie ait franchi le pas alors qu’elle savait très bien que Fleur avait un crush sur lui. Heureusement, la jeune fille peut compter sur la sagesse et les mots réconfortants de Lionel pour lui remonter le moral.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier quitte l’institut ! (vidéo épisode du 25 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1313 du 25 novembre 2025 : Fleur se confie à Lionel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.