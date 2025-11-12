Star Academy du 12 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 12 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











La journée débute en salle de chant pour une masterclass. Ils font la connaissance de Joseph Kamel et Daisy, ils ont travaillé pour M.Pokora, les Enfoirés, mais aussi Pierre Garnier.

Ils leur partagent leur expérience et le processus pour écrire une chanson. Les académiciens sont ravis et posent plein de questions. Après leur départ, Mélissa se met direct à écrire. Elle avoue à Léo que le cours l’a inspirée.

Michaël arrive pour annoncer les noms des nominés de la semaine. Il annonce qu’ils ont été surpris par leur panique générale face aux oublis de texte. Il les a trouvés en dessous de ce qu’il attendait. Et les nommés sont Théo L., Ema, et Léane. Léane pleure et s’isole. Léa vient la soutenir. De son côté, Ema a peur.



Sofia donne un cours particulier à Théo P. et Victor. Sofia annonce à Théo qu’il a fait beaucoup de progrès.

Ema appelle sa meilleure amie, qui tente de la rebooster. Et au théâtre, Marlène attend les élèves avec une surprise : Victorien et Franck ! Ils font de l’expression scénique ensemble et Victorien et Franck prennent ensuite le temps de leur parler de leur expérience. Et Victorien remet un mot à chacun.

Lucie et Fanny viennent annoncer la répartition des chansons du prime. Ambre chantera avec Marine, Mélissa et Lily chanteront avec Marguerite, Bastiaan avec Julien Lieb, Théo P. sera avec Héléna sur scène à Angers, Léo et Victor chanteront avec Vitaa, Léa et Sarah chanteront avec Lénie et Ebony sur un medley Beyoncé. Anouk obtient le tableau chanté / dansé, le face à face Sarah et Ambre avec Charles Doré, et Jeanne l’auto-portrait (programme complet du prime ici).

Sur son auto-portrait, Jeanne décide d’inviter Léo sur une chanson. Léane et Théo L. s’isolent, ils s’inquiètent du prime.

Dans la cuisine, Mélissa et Bastiaan réunissent tout le monde pour parler ménage. Au même moment, Ebony et Marguerite débarquent pour une soirée pyjama ! Tout le monde est ravi. Ils chantent « Rage » d’Ebony et « Les filles les meufs » de Marguerite tous ensemble dans le salon.

