La meilleure boulangerie de France du 12 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 12 novembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Ils poursuivent leur tour de Côte d’Azur à la recherche de la meilleure boulangerie.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 11 novembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette première semaine de la saison, le jury est en Côte d’Azur.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Christophe et Claire dans le Var qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,2/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 7,7/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Chloé dans le Var qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,7/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera de nouveau dans le Var à la découverte de deux nouveaux artisans boulangers, qui vont s’affronter.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Côte d’Azur pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau périple à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette aventure gourmande, dédiée à la découverte des plus belles boulangeries du pays, sera également l’occasion de mettre à l’honneur le terroir, les producteurs locaux et le patrimoine culturel français. Pour cette édition, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury déjà composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra aussi compter, ponctuellement, sur la présence du chef Danny Khezzar, venu partager cette expérience exceptionnelle.