C à vous du 12 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 12 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Boualem Sansal libéré après un an de détention en Algérie. Nous recevons son avocat François Zimeray,

Augustin Trapenard qui lui consacrera ce soir une “Grande Librairie” spéciale et Etienne Girard de la rédaction de L’Express

🔵 Attentats du 13 novembre, justice restaurative pour les victimes d’attentats, menace terroriste en France… On reçoit Francois Molins, ancien procureur de la République de Paris (2011-2018) auteur de « Pratique judiciaire du contre-terrorisme », (Lefebvre Dalloz)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine, Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Grégory Gadebois, Bernard Campan et Alexandra Lamy pour le film « Jean Valjean »

📚Vanessa & David Douillet pour leur livre « En cuisine avec Vanessa et David Douillet », aux éditions Flammarion

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 12 novembre 2025 à 19h sur France 5.