La meilleure boulangerie de France du 26 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 26 novembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 26 novembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 3ème semaine de la saison, le jury est dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Timothée et Baptiste dans les Landes qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,3/10 (9,5/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Patrice dans les Landes qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,2/10 (9/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera dans les Pyrénées Atlantiques à la découverte de deux nouveaux artisans boulangers.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart en tournée pour un nouveau périple à travers toutes les régions françaises. Cette aventure gourmande, dédiée à la mise en valeur des meilleures boulangeries de l’Hexagone, sera aussi l’occasion d’honorer le terroir, les producteurs locaux et la diversité du patrimoine culinaire national. Cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, à certains moments, sur la participation du chef Danny Khezzar, venu partager cette expérience exceptionnelle.