C à vous du 26 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 26 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Polémiques autour du sondage de l’IFOP sur l’Islam en France. On en parle avec Francois Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP, et Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof

🔵 Louvre : nouvelles révélations sur le « casse du siècle ». Jacques Follorou, grand reporter au Monde, et Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France, sont nos invités



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Elise Lucet et Mélanie Nunes, pour « Envoyé spécial : protection de l’enfance : le scandale des mineurs prostituées » sur France 2

📖 Léna Situations, pour le livre « Encore mieux »

🎥 Romane Bohringer pour le film « Dites-lui que je l’aime »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 26 novembre 2025 à 19h sur France 5.