« Des vivants » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (3 novembre 2025)

« Des vivants » au programme TV du lundi 3 novembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Des vivants », d'après l'histoire vécue par les otages du Bataclan.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Des vivants » – le synopsis

Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris et de Saint-Denis, menés par trois commandos islamistes et revendiqués par Daech, ont constitué les attaques les plus meurtrières qu’ait connues la France depuis la Seconde Guerre mondiale. À l’occasion des dix ans de ces tragiques événements, une mobilisation exceptionnelle des rédactions, des antennes et des programmes est mise en place, avec notamment quatre programmes spéciaux, dont la série événement en huit épisodes « Des vivants ».

Vos épisodes du 3 novembre 2025

Épisode 1 : Le 13 novembre 2015, au Bataclan, Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David sont pris en otage par deux terroristes dans un étroit couloir du premier étage, entre 21h59 et 00h18. Libérés lors de l’assaut de la BRI, ils survivent, mais ressortent profondément marqués. Quelques jours plus tard, ils décident de se retrouver. Âgés de 23 à 49 ans, issus d’horizons très différents, ils peinent tous à redonner un sens à leur vie. Autour d’une table de bistrot, ils échangent pour la première fois leurs souvenirs. De cette discussion naît un lien fragile, mais vital pour leur reconstruction.



Épisode 2 : Les survivants tentent de reprendre le cours de leur existence, mais tout leur paraît déphasé, comme si le monde continuait sans eux. Les cauchemars persistent, le quotidien devient pesant. Certains entament une thérapie et prennent peu à peu conscience de l’ampleur du traumatisme. De manière exceptionnelle, les membres de la BRI acceptent de les rencontrer à nouveau. La rencontre est intense, bouleversante, autant pour ceux qui ont sauvé que pour ceux qui ont été sauvés. Au bistrot, devenu leur repaire, les confidences se font plus nombreuses, avant de laisser place aux accords de guitare et aux chansons — une autre façon d’apaiser leurs blessures.

Le casting

Avec Benjamin Lavernhe de la Comédie-Française (Arnaud), Alix Poisson (Marie), Antoine Reinartz (Grégory), Félix Moati (Sébastien), Anne Steffens (Caroline), Thomas Goldberg (David), Cédric Eeckhout (Stéphane).​

Et avec Megan Northam, Aude Ruyter, Sophie Cattani, Foëd Amara, Stéphanie Palies, Mathias Jacquin, Denis Eyriey, Sylvain Debry, Genc Jakupi, Caroline Arrouas, Giovanni Ortega, Marie-Josée Gonzales, Sam Karmann, Aliocha Reinert, Anette Lowcay, Jean-Paul Comart, Gaétan Peau, Nicolas Wanczycki et aussi Julie Sicard de la Comédie-Française, Sharif Andoura, Catherine Vinatier, Sarah Le Picard, François Perache