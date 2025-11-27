« Le Daron » du 27 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Publicité





Le daron, vos épisodes inédits du jeudi 27 novembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Le Daron » avec Didier Bourdon. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 27 novembre

Épisode 3 « Oscar » : Un client du cabinet Daron, découvert couvert de sang, est accusé d’avoir tué sa maîtresse. Daron est alors forcé de travailler avec Esther et Greg, malgré un climat de franche hostilité. Mais l’attitude de plus en plus mystérieuse de leur client intrigue les Daron : quel secret leur dissimule-t-il réellement ?

Épisode 4 « La vérité, toute la vérité… » : Le cabinet Daron gère le divorce d’une cliente lorsque survient un incendie dans l’entrepôt de son mari, causant la mort d’un homme. Toute l’équipe se mobilise pour élucider cet acte criminel… qui pourrait bien impliquer Tristan, l’ex-compagnon de Pauline !



Publicité





« Le daron » : rappel de la présentation de la saison 2

La vie de Daron a basculé depuis que Greg et Esther ont claqué la porte pour fonder leur propre cabinet. Blessés et en colère contre leur père, qu’ils accusent d’avoir trahi leur mère et de leur avoir caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux n’ont désormais qu’un objectif : le faire payer et saborder son cabinet. Daron se retrouve ainsi à plaider contre ses propres enfants dans plusieurs affaires ! Rien ne l’avait préparé à une telle fronde familiale, qui l’atteint bien plus qu’il ne veut l’admettre. De son côté, Pauline tente de trouver sa place auprès de ce père presque inconnu, tout en essayant de calmer les tensions croissantes au sein de sa nouvelle famille. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que son ex refait surface ! À cela s’ajoute une menace venue du passé, porteuse de secrets que Daron et Coco pensaient avoir définitivement enfouis…

Personnages et interprètes

Avec : Didier Bourdon (Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahady), Valéria Cavalli (Docteur Sofia Conti), Sophie Duez (Coco), Sébastien Castro (Louis Vignan), Bertrand Uzeel (Dong So), Emmanuelle Bouaziz (Macha psy), Annie Mercier (Rosa Blum), Damien Bellard (Gaby Romeri), Delphine Rollin (Julie Gachère), Elsa Hyvaert (Romy), Inès Domingo (Victoire)