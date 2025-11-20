« Le Daron » : lancement de la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (20 novembre 2025)



Le daron, vos épisodes inédits du jeudi 20 novembre 2025 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 2 inédite de la série « Le Daron » avec Didier Bourdon. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Le daron » : présentation de la saison 2

La vie de Daron a basculé depuis que Greg et Esther ont claqué la porte pour fonder leur propre cabinet. Blessés et en colère contre leur père, qu’ils accusent d’avoir trahi leur mère et de leur avoir caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux n’ont désormais qu’un objectif : le faire payer et saborder son cabinet. Daron se retrouve ainsi à plaider contre ses propres enfants dans plusieurs affaires ! Rien ne l’avait préparé à une telle fronde familiale, qui l’atteint bien plus qu’il ne veut l’admettre. De son côté, Pauline tente de trouver sa place auprès de ce père presque inconnu, tout en essayant de calmer les tensions croissantes au sein de sa nouvelle famille. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que son ex refait surface ! À cela s’ajoute une menace venue du passé, porteuse de secrets que Daron et Coco pensaient avoir définitivement enfouis…

Votre épisode du 20 novembre

Épisode 1 « L’Aristochien » : Alors qu’ils prennent la défense d’un homme déshérité au profit… d’un chien, Daron et Pauline se retrouvent opposés à Esther et Greg devant le tribunal. Ces derniers, désormais à la tête de leur propre cabinet, sont déterminés à tout faire pour remporter la victoire face à leur père.



Épisode 2 « Boule de cristal » : Daron se voit confier une affaire délicate : une médium est accusée d’avoir annoncé à l’une de ses clientes qu’elle allait mourir. Mais devant le tribunal, la situation se complique lorsque la cliente de Daron est prise d’un flash et affirme qu’un crime s’apprête à être commis…

Personnages et interprètes

Avec : Didier Bourdon (Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahady), Valéria Cavalli (Docteur Sofia Conti), Sophie Duez (Coco), Sébastien Castro (Louis Vignan), Bertrand Uzeel (Dong So), Emmanuelle Bouaziz (Macha psy), Annie Mercier (Rosa Blum), Damien Bellard (Gaby Romeri), Delphine Rollin (Julie Gachère), Elsa Hyvaert (Romy), Inès Domingo (Victoire)