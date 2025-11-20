Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ».





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre 2025, présentation de l’épisode 11 « Passions fruits »

Pour ces quarts de finale, les cinq pâtissiers encore en compétition s’attaquent à l’un des thèmes les plus gourmands de la saison : les gâteaux fruités !

Épreuve du classique revisité : la pavlova passion

Cyril met les candidats au défi de réinventer la pavlova, un dessert à la fois aérien et ultra-gourmand. Entre meringue craquante, crème fondante et profusion de fruits, qui proposera la revisite la plus créative et la plus généreuse ?



Épreuve technique : la délicate tulipe hollandaise à la framboise

Les pâtissiers doivent confectionner un splendide panier en nougatine avec son anse torsadée, rempli d’une ganache légère et surmonté de dizaines de framboises. La difficulté ultime : révéler, à la découpe, une framboise géante réalisée en coulis… de framboise !

Épreuve créative : des fruits XXL spectaculaires

Pour terminer, les candidats doivent reproduire leur fruit préféré en version XXL. Cyril, Mercotte et le chef invité François Perret attendent des pièces visuellement impressionnantes et aux saveurs intensément fruitées.

Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !