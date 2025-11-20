Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)



Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre 2025, éliminé – Ce soir, Le Meilleur Pâtissier proposait un quart de finale intense marqué par un retour, des créations XXL bluffantes… et une élimination particulièrement émouvante. Après plusieurs semaines d’aventure, les cinq pâtissiers encore en lice ont rivalisé de talent autour d’un thème 100 % fruité.











Adrien réintègre la compétition

Avant même le début des épreuves, la soirée a démarré fort avec le retour d’Adrien, vainqueur du concours parallèle Qui réintègrera la tente ?. Plus motivé que jamais, il est revenu dans la compétition avec l’espoir de bousculer la hiérarchie.

Épreuve du classique revisité : impossible de départager les candidats

Pour lancer ce quart de finale, Cyril Lignac proposait une revisite de la pavlova. Meringue craquante, crème aérienne, fruits en abondance… mais aussi créativité et élégance étaient au programme.

Fait rare dans l’émission : Cyril et Mercotte ont reconnu n’avoir pas réussi à départager les candidats tant les niveaux étaient proches. Résultat : aucun top, aucun flop. Un statu quo qui mettait tout le monde sur un pied d’égalité pour la suite.

Épreuve technique : Margot prend la tête, Seb chute

La mythique épreuve technique de Mercotte s’annonçait périlleuse : une spectaculaire tulipe hollandaise à la framboise, composée d’un panier et d’une anse torsadée en nougatine, garnie d’une ganache légère et surmontée d’une avalanche de framboises… sans oublier la fameuse framboise géante à faire apparaître à la découpe. Un défi redoutable qui a coûté cher à Seb, arrivé dernier. Victoria a, elle, assuré une belle deuxième place, tandis que Margot a brillamment décroché la première position.



Épreuve créative : des fruits XXL et des fortunes contrastées

Pour la dernière épreuve, les pâtissiers devaient créer leur fruit préféré… mais en version XXL ! Un défi visuel et gustatif jugé par Cyril, Mercotte et l’invité d’honneur : le chef d’exception François Perret. Margot a une nouvelle fois marqué les esprits avec une superbe banane trompe-l’œil, d’un réalisme saisissant et d’une gourmandise saluée. Seb s’est lui aussi distingué grâce à une poire XXL élégante et parfaitement exécutée, lui permettant de se relancer après sa contre-performance sur la technique. À l’inverse, Mathieu a peiné à convaincre avec son orange géante, jugée en dessous des attentes, surtout sur le visuel.

Margot tablier bleu, Adrien éliminé

À l’issue de ces trois épreuves, Cyril et Mercotte ont remis le tablier bleu — récompensant le meilleur pâtissier de la semaine — à Margot, impériale du début à la fin.

Mais la soirée s’est conclue sur une note plus amère : Mathieu a été éliminé et quitte donc la compétition aux portes des demi-finales. Une décision difficile mais logique au vu de sa prestation finale. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.