Un Si Grand Soleil du 21 novembre : Jérémy affronte Laurine, Lucas dérape (résumé épisode 1798 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 21 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1798 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 21 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dimitri et Lucas disent à Sybille qu’eux aussi peuvent la balancer mais elle leur répond qu’ils n’ont aucune preuve et qu’ils ne pourront rien prouver. Elle leur rappelle qu’eux sont traçables via les comptes en ligne. Dimitri dit à Lucas de laisser tomber, elle les tient. Lucas assure qu’elle bluffe pour leur faire peur ! Sybille parle de la livraison d’huiles essentielles qui doit arriver chez L Cosmétiques demain, ils doivent récupérer les montres planquées dans plusieurs cartons. Dimitri assure à Lucas que ça va aller mais Lucas rappelle que ce n’est pas lui qui va devoir le faire.

Dans le tram, Lucas dit à Dimitri qu’ils se sont bien faits avoir. Il veut aller voir la police les premiers mais Dimitri refuse, il ne veut pas plonger. Lucas ne peut pas faire un truc aussi dangereux, il va perdre son travail et Emma. Dimitri lui dit que s’il va voir les flics, il ira en prison !



Publicité





Le lendemain, Boris est avec Laurine. Elle lui offre un café, elle finit un article avant d’aller à l’hôpital. Elle veut avoir un profil solide pour quand elle ouvrira sa clinique. Boris l’interroge sur sa thèse, elle est positive. Il ne manque plus que l’accord de sa cheffe de service. Boris est content, Laurine lui conseille d’appeler leur mère. Il esquive et s’en va.

Jérémy est avec un patient, il lui dit que l’opération s’est bien passée et il va aller bien mieux après sa rééducation. Il doit sortir le jour même, Jérémy s’inquiète de savoir si on le raccompagne et s’il aura de l’aide à son domicile. Mais il n’a personne, sa fille ne peut venir que le lendemain. Jérémy préfère le garder jusqu’au lendemain. Le patient est rassuré.

Jérémy croise Laurine, il lui dit qu’il garde le patient en observations jusqu’au lendemain. Laurine n’apprécie pas, il n’avait qu’à s’organiser et ils ne sont pas une garderie ! Elle lui ordonne de le faire sortir mais Jérémy s’impose : c’est lui qui l’a examiné, c’est lui qui décide et il ne sortira pas !

Lucas est arrivé un peu plus tôt chez L Cosmétiques, il interroge Enric sur la livraison d’huiles essentielles. Il lui dit qu’ils déballeront tout ça cet après-midi et lui propose de venir déjeuner avec eux au snack. Il décline, il dit avoir encore du travail et ne pas avoir faim. Il en profite pour chercher les fameux cartons et les regrouper pour les ouvrir. Il récupère les montre et les mets dans un sac. Dimitri le rejoint devant l’entrepôt. Il est entrain de refermer un carton quand Enric revient ! Il remarque qu’il n’est pas allé manger. Lucas dit qu’il va se chercher à manger et remet le sac à Dimitri.

A l’hôpital, Jérémy fait le point avec Janet. Il lui parle de son patient qu’il a préféré garder. Janet pense qu’il a bien fait. Laurine demande à Janet si elle a un peu de temps pour lui présenter son projet de thèse. Janet lui dit que non mais prend son dossier.

Enric retrouve Lucas et les autres manutentionnaires. Lucas se sent mal, il est ailleurs…

Au téléphone en salle de repos, Jérémy dit avoir des soucis familiaux, David l’entend. Il demande s’il a des soucis, Jérémy dit que le secrétariat lui demande une attestation de stage. C’était à Sète et il a oublié de la télécharger. David lui dit de les appeler. Jérémy avoue avoir une espère de phobie administrative. David lui propose de l’aider, Jérémy le remercie.

Clémence va à l’opéra, elle se confie à Laurine. Elle se réjouit que les emplois du temps soient plus light avec l’arrivée de Jérémy. Laurine le critique, elle n’a pas aimé qu’il garde des patients sans concertation. Clémence compare à son arrivée, elle lui dit de lui laisser le temps. Clémence lui propose de venir à l’opéra avec elle mais Laurine dit qu’elle doit bosser sur sa thèse.

Lucas et Dimitri livrent les montres à Sybille. Elle dit que ce n’était pas compliqué mais Lucas rappelle que c’était hyper risqué. Elle leur donne leur argent. Lucas s’en va, Sybille lui reproche de ne pas dire au revoir et lui dit qu’elle n’a pas fini. Lucas dit qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec elle, Dimitri confirme. Sybille annonce que ce n’était qu’un test, maintenant ils passent aux choses sérieuses !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à tout, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.