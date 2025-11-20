Demain Nous Appartient spoiler : Jordan choqué face à Violette qui... (vidéo épisode du 25 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Violette va finalement prendre une grande décision dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle va retrouver Jordan pour lui annoncer qu’elle a décidé de tirer un trait sur lui !











Violette explique à Jordan qu’elle est toujours amoureuse de lui et que pour son bien, elle ne doit plus ni le voir ni lui parler. Elle veut couper tout contact, jusqu’à faire semblant de ne pas se connaitre au lycée. C’est sa solution pour tenter de l’oublier… Jordan est sous le choc, il ne s’attendait pas à une décision si radicale.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2081 du 25 novembre 2025 : Violette tire un trait sur Jordan

