Le Meilleur Pâtissier du 6 novembre : l’épisode 9 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 6 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Éclair, religieuse, Paris-Brest, profiterole, croquembouche ou tout simplement chou à la crème : Le Meilleur Pâtissier célèbre un des desserts préférés des Français : le chou !





Le Meilleur Pâtissier du 6 novembre 2025, présentation de l’épisode 9 « Mon petit chou à la crème »

Épreuve du classique revisité : la très gourmande religieuse revisitée !

Les candidats s’attaquent à une véritable icône de la pâtisserie française, star incontournable des vitrines : la religieuse ! Cyril Lignac sera particulièrement exigeant : il attend une pâte à choux gonflée et parfaitement cuite, une garniture riche et savoureuse, un glaçage net et maîtrisé, et surtout un visuel original respectant la signature de ce grand classique composé de deux choux superposés.

Épreuve technique : les cygnes infernaux !

Tout droit issus du grimoire de Mercotte, ces élégants cygnes en pâte à choux, nés au XIXᵉ siècle et réservés autrefois à la haute société, demanderont une précision extrême. Les pâtissiers devront réaliser deux cygnes garnis d’une ganache au sésame et d’un confit d’abricot, le tout surmonté d’une crème légère tantôt blanche, tantôt noire. Finesse et minutie seront essentielles pour séduire le jury !

Épreuve créative : monumental dessert !



Tour Eiffel, Tour de Pise ou Viaduc de Millau : les candidats devront reproduire un monument emblématique de leur ville, de leur région ou du pays qui leur tient à cœur. Mais attention, cette œuvre spectaculaire devra prendre la forme d’une pièce montée… de choux ! Pour les accompagner dans cette aventure d’architecture sucrée, le chef Jeffrey Cagnes, véritable monument de la pâtisserie française, sera à leurs côtés.

