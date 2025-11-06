Le Meilleur Pâtissier du 6 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 9)



Le Meilleur Pâtissier du 6 novembre 2025, éliminé – Ce soir sur M6, Le Meilleur Pâtissier célébrait l’un des desserts préférés des Français : le chou ! Entre religieuse revisitée, cygnes infernaux et monuments sucrés, les pâtissiers amateurs ont dû faire preuve d’adresse, de précision et de créativité. Retour sur un épisode plein de rebondissements et d’émotions.











Épreuve du classique revisité : la religieuse fait son show

Pour démarrer la soirée, les candidats devaient revisiter la mythique religieuse. Une mission exigeante qui a révélé de jolis talents. Pascale et Victoria ont particulièrement séduit le jury : la première avec une interprétation élégante et pleine de gourmandise, la seconde avec une exécution parfaite et un visuel impeccable. En revanche, Margot et Mathieu ont rencontré plus de difficultés : pâte à choux trop sèche, glaçage hasardeux ou associations de saveurs mal équilibrées… leurs religieuses n’ont pas convaincu Cyril et Mercotte.

Épreuve technique : les cygnes infernaux de Mercotte font des ravages

Place ensuite à l’épreuve la plus redoutée : celle de Mercotte ! Les candidats devaient réaliser deux cygnes en pâte à choux, garnis d’une ganache au sésame et d’un confit d’abricot. Un défi d’équilibre et de minutie qui a mis les nerfs de tous à rude épreuve. Contre toute attente, Margot s’est superbement rattrapée en remportant l’épreuve, devant un Mathieu appliqué et concentré. Adrien, lui, a sombré en finissant dernier, tandis que Pascale a également connu une grosse déconvenue avec une avant-dernière place.

Épreuve créative : un monument pour conclure

Pour terminer la semaine, les pâtissiers ont dû construire un monument en choux, un véritable défi d’architecture pâtissière sous l’œil bienveillant du chef invité Jeffrey Cagnes. Entre audace et précision, les candidats ont rivalisé d’imagination pour ériger leurs créations sucrées.



Verdict : Victoria décroche le tablier bleu, Pascale quitte l’aventure

Après délibération, Cyril et Mercotte ont salué la régularité et la créativité de Victoria, qui décroche le très convoité tablier bleu de la semaine. En revanche, la soirée s’est achevée sur une note plus triste pour Pascale, dont le parcours s’arrête ici. Malgré sa belle religieuse du début d’émission, ses difficultés techniques ont eu raison de son aventure.

La semaine prochaine, les candidats encore en lice devront redoubler d’inventivité pour continuer à impressionner le jury… et éviter l’élimination ! Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.