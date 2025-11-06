Un Si Grand Soleil du 7 novembre : Manu et Alex font une découverte (résumé épisode 1788 en avance)



Un si grand soleil du 7 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1788 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 7 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu montre des photos au propriétaire du scooter, qui a bien été volé. Il finit par identifier Müller comme étant le voleur. Manu explique tout à Alex, qui lui dit que niveau procédure ça ne vaut rien. Manu lui dit qu’il suffit de convoquer le propriétaire du scooter, qui confirmera. Alex dit qu’ils ont donc un faissau d’indices qui laisse penser que Muller a tiré sur Eliott la prochaine fois. Manu pense que c’est une certitude et il est revenu l’achever deux jours plus tard ! Alex dit que le problème c’est qu’ils vont lever la surveillance sur Nathalie Gimenez. Manu lui dit qu’il doit absolument éviter ça et aller parler au juge.

Le juge Laplace est devant Boris, qui confirme ses aveux. Le juge lui parle de Muriel, qui dit qu’il ment. Boris explique que Muriel veut la protéger et maintient sa version. Le juge le met en examen pour homicide involontaire et le place en détention provisoire. Florent proteste mais le juge est ferme.



Marc retrouve Kira, il lui parle d’un sujet qu’il veut faire. Kira lui dit qu’il y a des sujets plus importants que d’autres, Marc assure que non. Il lui demande quels sujets l’intéressent, elle dit préparer quelque chose. Marc lui rappelle qu’elle est en stage, elle n’a pas à rédiger d’article…

Boris est transféré en prison, Florent dit qu’il va prévenir sa mère. Pendant ce temps là, Elise demande à Alex ce qu’il pense. Alex est perdu. Le juge Laplace les rejoint. Il dit avoir mis Boris en examen mais il ne croit à aucune des deux versions, ni Boris ni Muriel ne dit la vérité. Il pense qu’ils cherchent à se protéger l’un et l’autre. Il espère qu’ils vont craquer et dire la vérité, en attendant il ne doit pas abandonner la piste du trafic de drogue.

Chez Midi Libre, Kira rédige un article sur le racisme ordinaire dans les restaurants. Pendant ce temps là, Marie-Sophie se moque de Marc et du syndrome du nid vide après le départ de Louis. Ils reçoivent la proposition d’article de Kira, Marie-Sophie rappelle qu’elle n’est pas là pour ça.

Johanna appelle Muriel pour la prévenir que Boris est en prison, elle est bouleversée. Johanna lui explique que le juge a fait ça pour la faire réagir, Muriel assure ne rien avoir à dire en plus. Elle pleure.

Au lycée, Eve parle à Sabine des soupçons sur Muriel. Elle doute, Sabine ne comprend pas. Eve avoue ne pas être objective mais elle ne peut plus la voir. Elle s’est renseignée, elle parle de faire retirer l’autorité parentale de Toma à Eve ! Sabine est choquée et lui dit qu’elle va envenimer les choses. Elle lui demande de réfléchir mais Eve a décidé d’aller voir un avocat.

Alex appelle Manu, il compte aller chercher un indice devant la planque d’Eliott. Il se rend sur place et inspecte tout à la recherche du moindre indice. Il ne trouve rien lais en sortant, il aperçoit des jeunes en face : ils font du skate et se filment !

Marie-Sophie parle à Kira de sa proposition d’article. Elle l’a lu et lui annonce que ce n’est pas du journalisme ! Elle raconte un incident personnel, sans preuve, sans témoin et sans mise en perspective. Ça n’a pas sa place dans un quotidien. Elle lui dit que pour que ça soit publiable, il faut mener une vraie enquête.

Catherine vient parler à Muriel. Elle dit à Muriel qu’elle doit dire la vérité car Boris s’est accusé pour la couvrir. Muriel assure avoir supplié Boris de dire la vérité. Catherine lui dit qu’il ne doit pas payer à sa place et lui promet les meilleurs avocats. Muriel pleure, elle assure ne pas avoir tué Eliott ! Catherine lui hurle dessus : elle ne laissera pas son fils croupir en prison à sa place ! Elle lui demande de sortir. Catherine lui dit qu’elle ne la laissera pas détruire la vie de son fils et s’en va en claquant la porte.

Kira est avec son pote. Il a lu son article et aime, il lui dit de le balancer sur les réseaux. Mais Kira veut un article dans un journal. Elle va écouter sa rédac chef et mener une enquête. Il la suit, il est prêt à l’aider.

Au commissariat, Alex retrouve Elise et Thierry . Il a trouvé quelque chose sur les vidéos des skatteurs ! On y voit Muriel qui entre dans la planque d’Eliott à 17h48, soit 10 minutes après la mort d’Eliott. Ça l’innocente !

