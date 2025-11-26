Les 12 coups de midi du 26 novembre : Cyprien bientôt éliminé ? Il perd pied, nouvel indice sur l’étoile



Publicité





Les 12 coups de midi du 26 novembre 2025, 69ème victoire de Cyprien – Cyprien sera-t-il bientôt éliminé dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Aujourd’hui, il n’a pas brillé avec 2 erreurs lors du Coup de Maître et seulement 300 euros remportés.











Publicité





Les 12 coups de midi du 26 novembre, un nouvel indice se profile sur l’étoile mystérieuse

Le Maître de Midi voit sa cagnotte totaliser l’incroyable somme de 315.154 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait en haut à droite mais il est encore difficile d’identifier de quoi il s’agit. Rappelons que sur la photo de fond de cette étoile, il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité



