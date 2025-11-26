

Ça commence aujourd'hui du 26 novembre 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 novembre 2025 à 13h55 « Ce testament qui a semé la zizanie dans la famille »

Ce mercredi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit consacré aux testaments qui mettent le feu aux poudres et bouleversent l’équilibre familial. Autour de Faustine Bollaert, plusieurs invités racontent comment une dernière volonté — inattendue, mal comprise ou contestée — a déclenché jalousies, ruptures et incompréhensions entre proches. Entre confidences émouvantes et éclairages d’experts du droit des successions, l’émission explore les mécanismes qui transforment un héritage en véritable source de zizanie, et montre comment certaines familles tentent, malgré tout, de se reconstruire.

Et à 15h : « Quelqu’un les espionnait… » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui trois invitées au parcours glaçant, toutes victimes d’une surveillance subie à leur insu et parfois durant des années : Madison, qui a découvert qu’une caméra dissimulée dans une horloge filmait sa salle de bain dans un appartement loué pour le week-end ; Peggy, espionnée et harcelée par un voisin pourtant apprécié depuis vingt ans ; et Marie, traquée en ligne par un jeune homme qui avait développé pour elle une obsession délirante.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.