Les 12 coups de midi du 28 novembre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 28 novembre 2025, 71ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros !











Publicité





Les 12 coups de midi du 28 novembre, Lionel Messi sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte personnelle au total de 330.254 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, toujours rien en dehors de la photo de fond, il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco. Cyprien a proposé sans conviction le nom de Lionel Messi mais c’est raté !

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité



