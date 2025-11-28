Demain Nous Appartient du 28 novembre : Bastien en garde à vue, Marceau se réveille et... (résumé + vidéo épisode 2084 en avance)



Demain nous appartient du 28 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2084 de DNA – Alors que Bastien est en garde à vue, Marceau va se réveiller ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il livre sa version et contre toute attente, il innocente Bastien !





Demain nous appartient du 28 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2084

Au commissariat, Mélody explique qu’elle a agi pour éviter que Bastien soit accusé à tort. Elle confirme qu’il s’est battu avec Marceau, mais nie qu’il soit responsable de son coma. Bastien, interrogé par Karim en présence de Soraya, donne la même version et assure n’avoir rien à voir avec le cambriolage d’Erica. En attendant les vérifications, il est placé en garde à vue. Karim et Martin concluent alors qu’ils sont face à deux affaires distinctes.

Georges avoue ensuite à Martin avoir pris un cordon sous scellé pour un test ADN, avant de prétendre l’avoir perdu. Martin le met à pied le temps de rédiger un rapport pour l’IGPN. À la maison, Georges et Mélody se disputent : chacun reproche à l’autre ses priorités, même si Georges affirme avoir tenté de la protéger.



Audrey rapporte à Bart les infos obtenues via Damien, notamment la garde à vue de Bastien. Bart réalise que sa mère le couvrait et décide de prévenir Erica. Au lycée, celle-ci confronte Mélody, persuadée que Bastien est coupable, jusqu’à recevoir un appel de l’hôpital. Marceau se réveille sans séquelles et affirme à sa mère que Bastien n’est pas responsable de son état.

Aux Halles, Arthur surprend Victor et Lou complices. Il questionne Victor, qui assure que Lou est simplement une amie. Plus tard, Arthur discute avec Nina et Lou au Spoon. Lou précise ensuite à Karim qu’il n’y a rien de sérieux entre elle et Arthur. De leur côté, Marguerite et Benny se déguisent en couple sérieux pour visiter un appartement. La stratégie fonctionne : Benny et Kevin obtiennent le logement. Le soir venu, Benny remercie Chloé, puis reçoit un message de Marguerite l’invitant à boire un verre, une invitation qu’il compte accepter.

VIDÉO Demain nous appartient du 28 novembre- extrait de l’épisode

