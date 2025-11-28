

Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2025, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2025 à 13h55 « Usurpation d’identité : on leur a volé toute leur vie ! »

Faustine Bollaert consacre un numéro exceptionnel à un fléau aux conséquences dramatiques : l’usurpation d’identité. Des témoins viennent raconter comment un simple vol de papiers, une fuite de données ou un document usurpé a bouleversé leur existence — pertes financières, atteinte à leur réputation, détresse psychologique… Accompagnés d’experts — avocats, psychologues, spécialistes de la cyber-sécurité — ces victimes partagent leur combat pour reconstruire leur identité, recouvrer leurs droits, et retrouver une vie normale.

Et à 15h : « Affaire Bonfanti : le combat d’une famille pour obtenir la vérité » (rediffusion)

Le 22 mai 1986, à Pontcharra en Isère, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans et mère de deux jeunes enfants, disparaît alors qu’elle assure sa tournée de livraison de journaux. Son mari Thierry et sa famille se lancent immédiatement à sa recherche. Très vite, les regards se tournent vers un jeune homme de 21 ans, Yves Chatain, propriétaire de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse était stationnée le jour des faits. Pourtant, malgré une enquête de 18 mois, aucune preuve formelle n’est retrouvée et le dossier est classé sans suite. Convaincus de la culpabilité du suspect, les proches de Marie-Thérèse ne baissent jamais les bras. Pendant près de quarante ans, ils vont mener un combat acharné… jusqu’à ce que leur persévérance finisse par porter ses fruits. Aujourd’hui, sa famille revient sur cette enquête qui a marqué toute leur vie.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.