Tout le monde veut prendre sa place : 50ème victoire de Vincent ! (3 novembre 2025)

Vincent a signé une 50ème victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors qu’il détient le record de sans faute en finale, Vincent poursuit son magnifique parcours.











Vincent totalise désormais 65.500 euros de gains en 50 victoires. Il sera de retour demain avec désormais en ligne de mire, le cap des 70.000 euros !

Tout le monde veut prendre sa place du 3 novembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 3 novembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv