Demain Nous Appartient du 4 novembre : Charles et Philippine récupèrent la carte ! (résumé + vidéo épisode 2067 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 4 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2067 de DNA – Charles et Philippine vont réussir à récupérer la carte SD dans les affaires de Violette ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et c’est finalement une carte vierge que Violette va remettre à Roxane !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 4 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2067

En trouvant un briquet sur la table de chevet de Violette, Philippine fouille dans ses affaires et découvre une pochette de joints contenant une carte SD. Surprise par sa fille, elle confisque la pochette, mais Violette parvient à récupérer discrètement la carte avant de partir. Philippine en informe aussitôt Charles.

Au déjeuner, Charles retrouve Violette au Little Spoon et profite d’un moment d’inattention pour échanger la carte SD contre une vierge. En rentrant, Charles découvre que la carte contient une confession d’Alban… Il en parle à Philippine, qui détruit la carte et lui demande de tourner la page. Ignorant tout de cet échange, Violette demande à Roxane de formater la carte SD d’Ellie, sans savoir qu’elle est vierge. Elle la rend ensuite à Ellie, qui la remercie sincèrement. De son côté, Ellie confie à Samuel qu’elle est amoureuse de Violette, mais il lui conseille de rester prudente.



Publicité





Pendant ce temps, Alex discute avec Sylvain de l’achat d’un appartement pour Judith. Il en parle ensuite à Chloé et Marianne : Marianne trouve l’idée bonne, mais Chloé reproche à Alex de ne pas l’avoir consultée. L’appartement repéré étant finalement vendu, le projet échoue. Plus tard, Judith et Jordan croisent le père d’Esmée et Diane, qu’ils trouvent inquiétant.

Aux Halles, Judith retrouve Romain, qui a repris le stand d’Océane mais peine à utiliser la machine à café. Noor, malgré les avertissements d’Alex et Benny, décide de l’aider, fidèle à sa promesse faite à Océane.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : drame, rupture, Bart piégé, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025

VIDÉO Demain nous appartient du 4 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.