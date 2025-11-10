Plus belle la vie spoiler : la solution radicale de Louis, l’idée folle de Barbara (11 novembre 2025)



Louis va recevoir de nouvelles menaces de Chabrol demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 22 novembre, alors qu’Ariane arrive à temps pour empêcher Zoé de déraper avec carte de police, Chabrol vient encore voir Louis…











Il lui demande d’accélérer pour lui remettre l’argent et il le menace : si d’autres proches de lui viennent le voir, il le dénoncera à sa direction ! Louis annonce alors à Barbara qu’il a trouvé une solution radicale : des faux passeports pour eux et pour Naël pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger ! Il pense que c’est la seule solution.

Barbara, dont toute la vie est au Mistral, est réticente. Elle continue alors sur son idée d’enlever l’historique des données GPS du bracelet de Louis. Elle va demander à Luna, qui se rend régulièrement au centre pénitentiaire, de l’aider ! Luna lui assure qu’elle ne peut pas faire ça, elle aussi est en liberté conditionnelle et risque de retourner en prison si elle se fait prendre !



