Les Enfants de la Télé du 16 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 16 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 16 novembre : les invités

Ce soir dans Les Enfants de la télé, Faustine Bollaert reçoit un plateau aussi drôle que touchant avec Michel Cymes, Gaëtan Roussel, Anne Roumanoff, Titoff et Agathe Lecaron. Entre fous rires, archives cultes, confidences inattendues et séquences nostalgiques, nos invités reviendront sur leurs moments télé les plus marquants. Une émission pétillante et pleine de bonne humeur à ne pas manquer !

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.



