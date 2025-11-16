Star Academy du 16 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 16 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











Au lendemain du prime et du départ d’Ema, réveil tardif pour les académiciens, peu avant midi. En salle de danse, ils découvrent un cours de trampoline avec deux profs. C’est très cardio !

Repos et détente ensuite pour les académiciens. Théo P. et Anouk sont au piano. Et Bastiaan panique, il découvre un orgelet sur son oeil.

Lily joue de la guitare pour Mélissa, allongée avec son doudou.



Surprise ensuite au théâtre : une masterclass avec Léa Situations ! Les académiciens sont tous ravis. Elle leur parle de son expérience. Elle les entraine ensuite à donner une interview. Elle finit en leur offrant son livre dédicacé.

Les élèves font visiter le château à Léa Situations. Et elle écrit un mot sur le mur des anciens. Anouk s’installe au piano et Sarah chante.

Après son départ, Victor appelle sa famille. Et Léo demande à Jeanne de lui apprendre sa compo « Respire fort ».

Bastiaan et Mélissa préparent la soirée disco pour les élèves. Les autres les rejoignent, tout le monde se déguise et ils font la fête.

Place ensuite au Débrief de ce dimanche avec Marlène. Elle annonce qu’Anouk est le coup de coeur pour son tableau chanté / dansé. Elle la félicite.

Pour le duo Ambre / Marine sur « Restes d’averses », Marlène avoue que c’était son moment émotion de la semaine. Marlène lui reproche d’être sortie de la chanson sur la fin mais elle reconnait que la presta était magnifique.

On continue avec le duo Léa et Anisha. Marlène félicite Léa avec juste un petit bémol sur l’anglais.

Le rendez-vous manqué du prime selon Marlène : la presta de Théo L. Il explique avoir eu un problème de son au début.

Place ensuite à Jeanne, sur son duo avec Enola et l’auto-portrait. Et Léo et Vitaa.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.