Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre Azerbaïdjan / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Qualifications Coupe du Monde 2026, Azerbaïdjan / France en direct, live et streaming ce dimanche 16 novembre 2025 – Suite et fin des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce dimanche soir pour nos Bleus. L’Équipe de France, déjà qualifiée, se déplace en Azerbaïdjan.





A suivre ce soir à partir de 17h45 sur TF1, coup d’envoi à 18h.







L’équipe de France, déjà assurée de terminer en tête du groupe D et donc qualifiée pour la Coupe du Monde, joue sans pression ce dimanche pour finir sa campagne de qualifications. Lors du match aller, ils s’étaient imposés 3-0 grâce à Mbappé, Rabiot et Thauvin.

De son côté, l’Azerbaïdjan, désormais éliminé, tentera de finir sur une bonne note.



Azerbaïdjan / France – Composition des équipes

🔵 Azerbaïdjan (composition probable) : Mahammadaliyev – Huseïnov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Abbasov – Baïramov, Makhmudov, Khaibulaev, Abdullazade – Dadashov

🔵 France (composition probable) : Chevalier – Gusto, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez – Akliouche, Zaïre-Emery, K. Thuram, Nkunku – Ekitike, Mateta

Azerbaïdjan / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 17h45. Coup d’envoi de la rencontre à 18h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

Azerbaïdjan / France, 6ème match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce dimanche 16 novembre 2026.