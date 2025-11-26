« Les fées de Noël : un gala à sauver » : votre téléfilm de Noël ce 26 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les fées de Noël : un gala à sauver » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercred 26 novembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les fées de Noël : un gala à sauver ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les fées de Noël : un gala à sauver » : l’histoire, le casting (inédit)

Tina et ses trois amies de faculté, désormais propriétaires d’une boutique d’emballages cadeaux, se voient confier cette année l’organisation du prestigieux gala de Noël dans un lieu emblématique de la ville. Lorsque la maison Alford est mise en vente, l’événement se retrouve menacé. Déterminée à sauver le gala, Tina décide de rencontrer l’acheteur potentiel, Michael Alonzo. Leur entrevue, à quelques jours des fêtes, va cependant bouleverser leurs vies bien au-delà de ce qu’elles imaginaient.

Avec : Alec Santos (Michael Alonzo), Henry Alessandroni (Thomas Mitchell), Natalie Hall (Tina Mitchell), Presley Allard (Haley Alonzo), Stephanie Herrera (Robin)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël magique à New York ».

« Coup de foudre sur une valse de Noël » : l’histoire et le casting

Leo Monroe, danseur professionnel de danses de salon, se rend à Paris pour veiller son professeur, qui souhaite le voir concourir au prochain championnat « Pro-amateurs » de Noël. Privé de partenaire, Leo profite d’un voyage à New York pour organiser des auditions et choisit Emma, une ex-comptable qui vient de quitter son poste pour donner un nouvel élan à sa vie. Sous l’encadrement exigeant du professeur Henry Fontaine, Emma découvre à Paris les défis du métier autant que la magie de la ville. Peu à peu, elle s’éprend de Leo, mais ce dernier s’efforce de conserver entre eux une relation strictement professionnelle.

Avec : Matthew Morrison (Leo), Jen Lilley (Emma), Jade Ewen (Giselle), Paul Freeman (Henry), Stephanie Siadatan (Cece)