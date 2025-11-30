« Les Tuche 4 » : histoire et interprètes du film soir sur TF1 (30 novembre 2025)



« Les Tuche 4 », c'est le film qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty de retour dans la peau de Jeff et Cathy Tuche. Une comédie qui fait du bien à l'approche des fêtes de fin d'année !





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Les Tuche 4 » : l’histoire et le casting

Jeff démissionne et les Tuche retournent s’installer à Bouzolles. Cathy veut renouer avec sa sœur Maguy, mais la tâche s’annonce difficile : Jeff et Jean-Yves, le mari de Maguy, sont en froid depuis dix ans. Lors d’un déjeuner organisé pour tenter de les réconcilier, un nouveau motif de tension surgit… Noël, qui ravive une fois de plus les divisions familiales.

Le casting

Avec : Avec : Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Sarah Stern (Stéphanie Tuche), Michel Blanc (Jean-Yves Marteau), Pierre Lottin (Wilfried Tuche), Théo Fernandez (Donald Tuche), François Berléand (Pierre Noël)



Bande-annonce officielle

« Les Tuche 4 » c’est ce soir dimanche 30 novembre sur TF1.