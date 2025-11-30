« Dune » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (30 novembre 2025)

Par /

« Dune », c’est le film rediffusé ce dimanche 30 novembre 2025 sur France 2. Un film réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya dans les rôles principaux.


« Dune » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (30 novembre 2025)



« Dune »: l’histoire

Dans un avenir lointain, Paul Atreides, un jeune homme au potentiel remarquable, est appelé à vivre un destin hors du commun. Pour défendre les siens et assurer l’avenir de son peuple, il doit partir sur une planète désertique et impitoyable, où se trouve une substance aussi rare que vitale, recherchée par toutes les puissances de l’univers…


Le casting

Avec : Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Jessica Atreides), Zendaya (Chani), Oscar Isaac (Leto Atreides)

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.

