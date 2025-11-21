Ligue 1 : Nice / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 21 novembre 2025 – Nice / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir à l’Allianz Riviera. Place à la 13ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec Nice qui reçoit l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h30 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 20h45.







Ce soir, l’OGC Nice accueille l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera pour l’ouverture de la 13ᵉ journée de Ligue 1. Nice (9ᵉ au classement) vise à relancer sa dynamique à domicile, tandis que Marseille, actuellement 2ᵉ, cherche une victoire cruciale pour prendre provisoirement la tête.

Le duel s’annonce tendu : les Niçois voudront capitaliser sur leur efficacité et leur solidité collective, tandis que l’OM devra composer avec quelques absences, et prouver qu’ils peuvent imposer leur jeu à l’extérieur pour rester dans la course au titre.



Nice / Marseille – Composition des équipes

🔵 Nice (composition probable) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong – Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard – Cho, Moffi, Diop

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Egan-Riley, Emerson – Vermeeren, Kondogbia – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Nice / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nice / Marseille, 13ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.