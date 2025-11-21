Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Pau en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux-Bègles / Pau en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce vendredi 21 novembre 2025 sur Canal+ ! Début de la dixième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Bordeaux-Bègles accueille la Section Paloise.





📺 Un match de rugby à suivre à 20h50 en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







L’Union Bordeaux-Bègles accueille la Section Paloise pour un duel très attendu dans le cadre de la 10ᵉ journée du Top 14. Les deux équipes sont proches au classement — Bordeaux est 4ᵉ et Pau 3ᵉ — ce qui promet un affrontement serré, déterminant pour la course au haut de tableau.

Un point fort de la soirée : le retour de Matthieu Jalibert à l’ouverture pour l’UBB, après une absence d’environ un mois, ce qui pourrait redynamiser la charnière bordelaise. Sur le plan tactique, Bordeaux devra combiner fraîcheur et ambition, tandis que Pau cherchera à faire preuve de solidité et d’efficacité pour bousculer un adversaire redoutable à domicile.



Bordeaux-Bègles / Pau la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 1. J. POIROT 2. G. BARLOT 3. C. SADIE 4. B. PALU 5. C. CAZEAUX 6. P. BOCHATON 7. C. WOKI 8. M. GAZZOTTI 9. V. HUTTEAU 10. M. JALIBERT 11. X. MOUSQUÈS 12. R. JANSE VAN RENSBURG 13. P. UBERTI 14. A. RETIÈRE 15. R. BUROS

Remplaçants : 16. C. EVERITT 17. M. PERCHAUD 18. J. GRAY 19. B. VERGNES-TAILLEFER 20. T. MATIU 21. J. LAHARRAGUE 22. A. DRAULT 23. S. FALATEA

Le XV de départ de la Section Paloise : 1. L. KAULASHVILI 2. Y. DELHOMMEL 3. G. PAPIDZE 4. T. JOLMÈS 5. R. PICQUETTE 6. S. ZEGUEUR 7. L. CRÉDOZ 8. F. ISA 9. T. DAUBAGNA 10. A. DESPÉRÈS 11. A. GRANDIDIER 12. F. BRAU-BOIRIE 13. N. DECRON 14. G. ARFEUIL 15. A. LUC

Remplaçants : 16. L. REY 17. R. SÉNÉCA 18. J. MAXIMIN 19. R. HEWAT 20. T. SOUVERBIE 21. É. GAILLETON 22. J. MADDOCKS 23. J. ZABALA

Bordeaux-Bègles / Pau en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux-Bègles / Pau, 10ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.