Ligue des Champions : suivre PSG / Tottenham en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 26 novembre 2025 – PSG / Tottenham en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir au Parc des Princes, le PSG accueille Tottenham pour la 5ᵉ journée de la phase de poules de UEFA Champions League 2025-2026. Les Parisiens, champions d’Europe en titre, espèrent capitaliser sur l’avantage du terrain et sur un effectif renforcé pour décrocher une victoire qui leur permettrait de consolider leur position dans le groupe.

Du côté des Londoniens, malgré une saison en dent de scie en Champion’s League, l’enjeu reste majeur : tenter de contrarier la dynamique parisienne et repartir avec un résultat positif, histoire de remettre un peu de pression sur l’Europe.



PSG / Tottenham – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

🔵 Tottenham (composition probable) : Vicario – Pedro Porro, Romero (c), Van de Ven, Spence – Sarr, João Palhinha, Bentancur – Kudus, Richarlison, Xavi Simons

PSG / Tottenham en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Tottenham, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.