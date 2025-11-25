« Nos voix pour toutes » : le concert solidaire ce soir sur TMC (artistes, invités du 25 novembre 2025)



« Nos voix pour toutes » au programme TV du mardi 25 novembre 2025 – « Nos voix pour toutes » c’est le concert évènement inédit qui vous attend ce mercredi soir sur TMC.





« Nos voix pour toutes », présentation

Ce soir, place au concert « Nos Voix pour Toutes », un grand show solidaire organisé par la Fondation des Femmes, dont l’intégralité des bénéfices soutiendra la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cet événement exceptionnel se déroulera le 19 novembre à l’Adidas Arena, devant plus de 5 000 spectateurs. Une impressionnante palette d’artistes engagés y participera : Barbara Pravi, Claudia Tagbo, Bilal Hassani, Ebony, Gaëtan Roussel, Jérémy Frérot, Lio, Lorie, Louane, Marguerite, Marine, Nolwenn Leroy, Solann, Styleto, Suzane, Yaël Naïm, Vincent Dedienne, Youssef Swatt’s, Sofia Essaïdi, Arnaud Ducret, Bruce Toussaint, Anne Sila, Mathilde, Ycare, Mareva Galanter, Jennifer Ayache, Christophe Willem, et bien d’autres encore.



Réunis autour de la cause des femmes, ils offriront des versions inédites de titres emblématiques défendant les droits des femmes. Leur ambition : célébrer les femmes en musique, mettre en lumière leurs luttes pour l’égalité et affirmer la nécessité de mettre fin aux violences.

Ce show unique sera sublimé par la direction artistique de Julie Gayet, marraine de la Fondation des Femmes, aux côtés de Yaël Naïm et de Marion Motin, danseuse, metteuse en scène et chorégraphe.

Présenté par Muriel Robin et Anne Le Nen, et organisé en partenariat avec le groupe TF1, ce concert entend mobiliser largement contre les violences faites aux femmes. Une soirée résolument solidaire, puisque l’ensemble des bénéfices sera reversé aux associations de terrain qui accompagnent au quotidien les femmes victimes de violences.

