Un Si Grand Soleil du 26 novembre : Kira victorieuse, Lucas grillé (résumé épisode 1801 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 26 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1801 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 26 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix vient voir Ludo à la ferme, il lui demande ce qu’elle vient faire là. Alix dit que ça faisait longtemps, elle avait envie de le voir et prendre des nouvelles… Ludo n’est pas dupe, il sait pourquoi elle est là : Ulysse lui a tout raconté ! Elle a besoin de quelqu’un pour suivre Lucas et comme il a refusé, elle vient le voir lui.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie annonce à Kira et Paloma que le protocole de testing a été validé par l’huissière. Kira s’enflamme, Marie-Sophie la recadre : elle ne doit pas s’emporter. L’huissière sera là tout du long. Paloma et Kira vont briefer les participants qui arrivent, Marie-Sophie leur dit de respecter le protocole.



Publicité





Ludo annonce à Alix qu’il refuse de suivre Lucas, il ne veut pas se mettre dans des embrouilles et il n’a pas le temps. Alix insiste, elle lui dit ne pas vers qui se tourner et le prend par les sentiments… Lucas est important pour elle et elle ne peut pas le laisser tomber. Il finit par accepter.

Pablo et Noura, et Charlotte et Achille, sont prêts pour le testing. Ils veulent jouer le jeu sans à priori, en restant neutres.

Lucas appelle Dimitri, il va devoir entrer dans le hangar cette fois. Ils auront 45 min pour agir. Dimitri est inquiet, Lucas a tout prévu. Il le briefe et lui rappelle qu’ils n’ont pas le droit de se louper. Dimitri lui demande de tout lui réexpliquer depuis le début.

Au restaurant, c’est l’heure du testing. L’homme refuse Pablo et Kira. Ils insistent mais son verdict est sans appel. Un autre client métisse se présente, il est refusé. Et d’autres, blancs, rentrent sans problème !

Chez L Cosmétiques, Enric a récupéré la livraison et dit qu’ils vont l’ouvrir demain, ils peuvent rentrer chez eux. Enric remarque que Lucas est encore là, il dit finir un truc avant de partir… Enric s’en va.

Chez Midi Libre, Paloma a écrit un nouvel article avec les résultats du testing. Elle le fait lire à Kira, qui la félicite et a compris ce qu’elle lui disait la dernière fois. Cette fois, ils ont une enquête irréfutable. Kira lui redemande pardon, elle s’en veut encore. Paloma lui assure qu’elle ne lui en veut plus et c’est grâce à elle qu’ils vont coincer Pinot.

De nuit chez L Cosmétiques, le gardien fait sa ronde dans l’entrepôt. Lucas, qui s’est laissé enfermé exprès, est prêt à agir. Ludo est devant, il appelle Alix : tout le monde est parti mais il n’a pas vu sortir Lucas, il pense qu’il est resté à l’intérieur et ça correspond à son histoire d’heures supp. Alix trouve ça bizarre. Ludo veut rentrer chez lui, Alix lui demande d’attendre encore un peu. Quand il raccroche, Ludo voit la voiture de Dimitri arriver… Lucas le fait entrer !

Kira raconte le testing à son pote aux Sauvages. Elle est contente, l’huissière a constaté la discrimination raciale. Il pense qu’elle a trouvé sa voie.

Chez L Cosmétiques, Lucas et Dimitri ouvrent les cartons et récupèrent la marchandise pour Sybille. Ils doivent ensuite tout reskotcher. Quand ils s’en vont, Ludo appelle Alix pour lui annoncer qu’il s’est passé un truc. Il lui dit que Lucas est avec un autre mec, ils chargent des sacs. Alix lui demande de ne pas les lâcher, elle veut savoir où ils vont et ce qu’il y a dans les sacs !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à piéger Richard, Emma en danger, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.