Plus belle la vie spoiler : Zoé fait une révélation, Jean-Paul découvre... (15 novembre 2025)



Publicité





Louis est dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais alors que sa voiture a été retrouvée accidentée, dans l’épisode du lundi 17 novembre, Charlotte révèle à Jean-Paul et Ariane qu’après analyses, les débris retrouvés sur la scène de crime ne correspondent pas à la voiture de Louis Robbie !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une disparition, Louis ruse, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025

Un soulagement pour Ariane mais Jean-Paul continue de penser que Louis est coupable, d’autant qu’un brouilleur a été retrouvé dans la boite à gants de sa voiture. Louis est interrogé et placé en garde à vue, il explique que le brouilleur est à un client qui l’a oublié dans sa voiture… Jean-Paul ne le croit pas.

Pendant ce temps là, Zoé avoue à Barbara que c’est elle qui a accidenté la voiture de Louis avec une barre de fer car il n’avait pas été sympa avec elle ! Barbara est surprise mais quand Zoé veut aller se dénoncer au commissariat, elle fait tout pour l’en décourager.



Publicité





Plus tard, Jean-Paul et Ariane épluchent la liste des visites au centre pénitentiaire le jour de la mort de Chabrol… Boher title en voyant le nom de Luna Torres ! Il fait le lien avec sa liberté conditionnelle et Barbara, la compagne de Louis qui à l’époque avait été soupçonnée d’être sa complice. Et il rappelle à Ariane que Kyros était lui aussi mort percuté par une voiture. Pour Jean-Paul, Luna est une suspecte !