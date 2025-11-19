« Will Trent » : lancement de la saison 2 ce soir sur TF1 (19 novembre 2025)



Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 19 novembre 2025 – C’est ce mercredi soir que TF1 lance la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Will Trent saison 2 : vos épisodes du 19 novembre 2025

Épisode 1 « Me Llamo Will Trent » : Une voiture piégée lance Will et l’experte en explosifs Cricket dans une enquête qui s’avère bien plus complexe qu’elle n’en a l’air. Au fil de l’affaire, Angie lutte pour reprendre le travail, tandis que Faith poursuit l’évolution de sa relation avec Luke.

Épisode 2 « Voilà pourquoi j’ai signé » : Will échange avec James en prison, une conversation qui met au jour de lourds secrets de détenus, tandis que Faith fait ses propres révélations. De son côté, Ormewood se recentre sur sa famille. Angie, elle, se retrouve confrontée à une situation qui réveille de douloureux souvenirs.



