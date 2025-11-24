Plus belle la vie spoiler : drame, Audrey poignarde Jennifer ! (25 novembre 2025)



Les choses vont prendre une tournure dramatique demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’Audrey a enlevé Louis, dans l’épisode du mardi 25 novembre, elle va poignarder Jennifer !











Au commissariat, Jennifer est finalement innocentée : Charlotte n’a pas trouvé ses empreintes sur le carnet mais elle a détecté un autre adn féminin. Ariane et Jean-Paul pensent que c’est la femme blonde qui a tué Chabrol et tenté de faire porter le chapeau à Barbara, puis à Jennifer. Ils vont chercher dans l’entourage de Louis et Barbara.

Pendant ce temps là, Jennifer confronte Luna et Barbara. Elle demande alors à Luna pourquoi elle a tant cru qu’elle était amoureuse de Louis. Luna lui dit que c’est Audrey qui lui a dit… Jennifer décide alors d’appeler Audrey, en colère. Cette dernière lui donne rendez-vous pour parler, Louis est inquiet en la voyant partir avec un couteau…



Audrey tente de convaincre Jennifer en lui disant que c’est Luna qui ment. Mais elle se trahit quand elle parle du carnet placé dans son sac, Jennifer comprend tout ! Audrey, acculée, poignarde Jennifer. Celle-ci tombe à terre, elle attrape son téléphone et appelle Barbara… Mais elle décide de ne pas décrocher, Jennifer perd connaissance.