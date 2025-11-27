Ici Tout Commence spoiler : Malik fait son mea-culpa (vidéo épisode du 1er décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Malik a dérapé avec Loup et Milan dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il a saboté leur plat par jalousie. Mais dans quelques jours, il va faire son mea-culpa !











Publicité





Malik a indéniablement dépassé les bornes avec son équipe. En tant que chef, il a refusé de reconnaître devant Milan et Loup que leur recette surpassait largement la sienne. Finalement, il admet ses erreurs pour repartir sur de meilleures bases. Contre toute attente, ils lui pardonnent… et acceptent même de le laisser conserver son rôle de chef !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Ninon sous le choc, elle découvre la vérité ! (vidéo épisode du 1er décembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1317 du 1er décembre 2025 :le mea-culpa de Malik

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.