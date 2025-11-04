Plus belle la vie spoiler : le tueur dévoilé, il braque Laura et Morgane ! (5 novembre 2025)



Gros choc à venir demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 5 novembre, Philippe Delmas va s’en prendre à Morgane et Laura !











En effet, alors que la police a découvert que Philippe Delmas a été remis en liberté, Patrick comprend que c’est lui qui s’en prend à Laura, Morgane, Vadim et Jules pour se venger de l’affaire des forces spéciales Sud Est. Mais il est introuvable et Vadim refuse la protection policière, ce qui inquiète fortement Patrick…

Mais c’est sur Laura et Morgane que Delmas se concentre. Il neutralise l’agent censé surveiller la chambre de Laura. Morgane est avec elle et s’étonne de son absence, qui n’est pas normale… Delmas débarque alors et menace les deux soeurs Tanguy de son arme !



