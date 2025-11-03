Ici Tout Commence spoiler : les retrouvailles de Pénélope et... (vidéo épisode du 5 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Pénélope va devoir subir des retrouvailles dont elle se serait bien passée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle doit se retrouver face à Baptiste, son ex !











Publicité





Au coffee shop, Pénélope joue les illusionnistes ! Elle retrouve son ex, Baptiste, qu’elle n’a pas revu depuis des lustres. Et alors qu’il déborde d’anecdotes sur sa nouvelle vie, sa compagne et leurs fabuleux voyages, Pénélope décide de mentir. Elle évoque, Lars, son petit ami… enfin, celui qu’elle s’est totalement inventé pour l’impressionner ! Gaëtan entend la conversation… et n’en loupe une miette.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : examens, règlements de comptes, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1300 du 5 novembre 2025 : Pénélope ment à Baptiste

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.