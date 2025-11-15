Quelle époque du 15 novembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 15 novembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 15 novembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Booder, à l’occasion de la tournée de son spectacle “Ah… L’école ! ”, dans toute la France



➡️ Diane Kruger, Anamaria Vartolomei et Lucas Bravo, présenteront la série “Merteuil”, actuellement sur HBO

➡️ William Leymergie, nous parlera de son émission “Balades en France” sur Europe 1 chaque dimanche à 11h

➡️ Thomas Sotto nous parlera de la matinale de RTL, “RTL Matin”, dès 7h

➡️ Dr Moji à l’occasion de la sortie de son livre “Meilleur ! ” aux

➡️ Enora Malagré, nouvelle chroniqueuse du « Mag de la Santé », du lundi au vendredi sur France 5

➡️ Une partie de la troupe du Cirque du Soleil, à l’occasion du spectacle « Alegria, un nouveau jour” à partir du 20 novembre à Chatou

➡️ Lou Deleuze, représentante française à L’Eurovision Junior 2025

➡️ Tommy Kruise, à l’occasion de son spectacle « Voyage en comédie » au Théâtre de l’Oeuvre du 17 novembre au 19 décembre

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 15 novembre 2025 sur France.tv