Star Academy du 15 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 15 novembre 2025 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Direction le plateau du prime tôt le matin pour les répétitions. Théo P. passe au stylisme avant de partir pour Angers pour rejoindre Héléna, avec qui il doit chanter lors de son concert. Au Zénith, Théo retrouve Héléna. Elle l’accueille chaleureusement et elle lui montre la salle. Place ensuite aux répétitions.

Avant le début du prime, arrivée du public. Les élèves passent au maquillage et les profs s’installent. Le prime s’ouvre sur les quatre hymnes des dernières saisons.

Pour la presta de Marguerite avec Lily et Mélissa, surprise : les filles de la promo 2024 sont là ! Anouk partage ensuite un duo avec Marine sur « Restes d’averses ».



Lénie et Ebony reviennent pour un medley Beyoncé avec Sarah et Léa.

Pour Théo P., c’est l’heure de chanter avec Héléna sur la scène du Zénith d’Angers.

Anouk fait son tableau chanté / dansé. Elle est contente d’elle mais ne réussit pas à battre la note de Bastiaan.

Pour son auto-portrait, Jeanne a la surprise de la venue de sa mère sur scène. A l’heure du verdict, Théo L. est sauvé par le public et Ema choisit de ne pas laisser les élèves voter : elle laisse sa place à Léane, à la surprise générale !

Les académiciens rentrent au château après ce coup de théâtre, ils sont choqués. Victor est le plus touché, les autres essaient de le rebooster.

Plus tard, Théo P. rentre à son tour. Tout le monde le félicite et il leur explique que c’était l’un des plus beaux moments de sa vie !

Léane et Théo L. savourent d’être revenus tous les deux. Et Victor va chercher la lettre écrite par Ema. Ils la lisent tous ensemble. Victor change de chambre, ils décident de dormir dans la chambre des filles.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 15 novembre

