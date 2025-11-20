Quotidien du 20 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 20 novembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 20 novembre 2025

⭐ Valentin Kretz et Martin Kretz – « L’Agence » saison 6, ce soir à 21h25 sur TMC

🌍 François Gemenne – Politologue et co-fondateur du 6e rapport du GIEC



🎬 Camille Cottin et Nathan Ambrosioni – « Les Enfants vont bien », en salle le 3 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 20 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.