Zone Interdite du 9 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 9 novembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Made in France : ils se battent pour sauver nos savoir-faire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 9 novembre : « Made in France : ils se battent pour sauver nos savoir-faire »

Huit Français sur dix achètent régulièrement du « Made in France ». Pourtant, produire dans l’Hexagone reste un défi : coûts élevés, concurrence étrangère, difficultés de recrutement… Pendant un an, nous avons suivi quatre entreprises qui se battent pour préserver leurs savoir-faire et maintenir leur production en France.

À La Chapelle-Saint-Mesmin, les célèbres verres Duralex ont été sauvés in extremis par leurs 230 salariés, devenus coopérateurs. Ensemble, ils doivent désormais relancer les ventes et apprendre à diriger collectivement leur entreprise.



Dans les Yvelines, Guillaume et Louis, fondateurs des *Deux Gourmands*, veulent fabriquer des biscuits 100 % français. Ils sillonnent le pays à la recherche de producteurs et investissent massivement pour agrandir leur atelier, misant sur un pari audacieux.

À Millau, la Maison Fabre, gantier depuis 1924, tente de relancer sa production locale grâce à un contrat historique avec l’armée française. Olivier Fabre espère ainsi redonner vie à la filière cuir nationale.

Enfin, à Albi, la fonderie Gillet, la plus ancienne de France, a retrouvé des contrats prestigieux mais peine à recruter. Son patron mise sur Thomas, jeune Compagnon du Devoir, pour assurer la relève d’un savoir-faire en voie de disparition.