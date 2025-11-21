Un Si Grand Soleil du 24 novembre : Sybille agresse Lucas, Laurine fait une découverte (résumé épisode 1799 en avance)



Un si grand soleil du 24 novembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1799 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 24 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dans le tram, Dimitri dit à Lucas qu’ils n’ont pas le choix et ils vont gagner 4000 euros pour cette nouvelle livraison. Mais Lucas ne veut plus jamais faire ça de sa vie ! Dimitri lui parle des menaces de Sybille de les dénoncer à la police, Lucas pense qu’elle bluffe, elle n’a aucun intérêt à aller voir la police. Lucas préfère ajoute qu’il préfère finir chez les flics que recommencer. Dimitri craint de finir en prison, Lucas promet de tout prendre sur lui. Dimitri pense que Sybille a besoin de lui pour accéder à L Cosmétiques, elle ne lâchera pas.

Laurine montre son projet de thèse à Elisabeth en présence de Boris. Elisabeth avoue que c’est très prometteur mais il lui faut la validation de l’hôpital. Laurine propose qu’Alain appuie son projet mais Elisabeth refuse, il y aurait conflit d’intérêt. Boris est convaincu qu’ils n’ont pas besoin de ça mais Elisabeth ne vendra pas la peau de l’ours avant de l’avoir tuée. Boris accompagne Laurine à la rencontre de Bilal au laboratoire.



A l’entrepôt, Emma appelle Lucas, qui lui demande où il est car il est parti super tôt. Il dit qu’Enric l’a appelé pour venir plus tôt, Emma semble inquiète… Il lui propose un week-end dans un gîte, elle accepte mais trouve qu’il bosse trop et qu’il est stressé. Il lui assure que ça va mais Emma le trouve bizarre.

Chez L Cosmétiques, Enric découvre que des cartons de la dernière commande d’huiles essentielles ont été ouverts ! Lucas interroge Enric, il lui demande si des produits ont été volés. Enric assure que non, il ne manque rien. Lucas dit qu’il s’agit du transporteur mais Enric n’y croit pas. Et comme on leur a rien pris, il ne compte pas chercher la petite bête.

Richard appelle Sybille, la nouvelle commande arrive après-demain. Elle lui dit que Lucas se fait prier, Richard lui dit qu’elle n’a pas intérêt à le planter. Sybille dit qu’elle va devoir être plus persuasive, Richard s’en fiche du moment qu’il va chercher la commande ! Elle assure que ça sera fait.

Bilal trouve le projet de thèse de Laurine passionnant et ambitieux. Il lui donne des précisions au niveau chimique. Laurine le remercie et file travailler. Bilal rejoint ensuite Boris, il adore le projet de sa soeur et s’entend bien avec elle. Il dit être fan du projet et de sa soeur, Bertier ajoute que c’est bien que L Cosmétiques se positionne sur le domaine de l’IA.

A l’hôpital, Laurine s’en prend encore à Jérémy, qui n’a pas rentré sa prescription dans l’informatique. Elle lui reproche de ne pas suivre le protocole. Elle interroge ensuite Janet sur sa thèse, elle promet de s’y mettre ce soir.

Dimitri paie ses honoraires à Claudine, il dit avoir eu une rentrée d’argent. Claudine se pose des questions, elle le met en garde : il risque désormais de la prison ferme au prochain dérapage. Elle veut savoir s’il a replongé, il assure qu’il se tient à carreau.

A l’hôpital, Jérémy finit sa garde épuisé. David l’interroge, Jérémy avoue que c’est compliqué avec Laurine. David le rassure : c’est comme ça avec tout le monde ! Il lui dit de ne pas le prendre personnellement.

Jérémy est avec Janet, il peine à trouver un sujet de thèse. Elle lui donne quelques conseils mais il n’a pas l’air emballé. Elle lui demande de réfléchir et lui donner une idée de sujet rapidement. Il doit croire en lui ! Laurine les surprend quand Jérémy quitte le bureau de Janet, qui lui demande de venir dîner avec Paloma…

Aux Sauvages, Emma est tendue. Victor remarque que ça ne va pas, elle dit avoir mal dormi. Elle avoue que c’est Lucas, il dépense comme s’il avait gagné au loto, elle pense qu’il lui cache un truc mais elle ne sait pas quoi… Victor pense qu’elle est peut être parano mais elle sent que quelque chose ne va pas.

Laurine demande un avis de diagnostic à Clémence. Celle-ci lui demande où en est son projet de thèse. Laurine avoue attendre que le Dr Lewis la lise, elle ne fait que lui courir après… Elle a l’impression qu’elle s’en fiche. Clémence lui dit qu’elle se fait des idées, elle est débordée. Laurine lui dit qu’elle a eu le temps pour recevoir Jérémy et ils se tutoient ! Clémence lui précise que Janet le connait bien, c’est quelqu’un de sa famille. Laurine lui parle de favoritisme, Clémence lui assure que non.

Lucas est seul dans une rue déserte, Sybille lui tombe dessus. Elle le tase et le passe à tabac ! Elle dit qu’il va faire ce qu’elle lui a demandé sinon c’est sa copine qui va avoir des problèmes !

