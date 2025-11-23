Rugby Top 14 : suivre le match Stade Français / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Stade Français / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 23 novembre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la dixième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Français Paris accueille le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, le Stade Jean-Bouin accueille un duel très attendu de la 10ᵉ journée du Top 14 entre le Stade Français et Toulon.

Toulon, bien classé dans le haut du championnat (2ᵉ), se déplace à Paris face à un Stade Français qui cherche à confirmer sa solidité à domicile. Les Parisiens voudront capitaliser sur leur bon niveau à Jean-Bouin, tandis que les Varois, auteurs de performances marquantes récemment, visent la victoire pour conforter leur ambition de titre.



Stade Français / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Français : Le XV de départ du Stade français : 15. Barré ; 14. Dakuwaqa, 13.Ward, 12.Nene, 11.Ezeala ; 10.Carbonel, 9. Kerr-Barlow ; 7.Briatte, 8. Tanga, 6.Halaifonua ; 5. Pesenti, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.Melikidze, 2.Garcia, 1.M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Nicotera, 17. Iscaro, 18. Azagoh, 19. Macalou, 20. Abadie, 21. Marchant, 22. Hirigoyen, 23. P. Alo-Emile.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Gracieux, 13. Smaïli, 12. Sinzelle, 11. Ferté ; 10. Garcia, 9. Le Bail ; 7. Ludlam, 8. Mercer, 6. Quere Karaba ; 5.Alainu’uese, 4. S. Rebbadj (cap.) ; 3. Sinckler, 2. Damond, 1. D.Brennan.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Ametlla, 18. Mezou, 19. Abadie, 20. Coulon, 21. Cowie, 22. Mechentel, 23. Narmania.

Stade Français / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Stade Français / Toulon, 10ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.