Star Academy : Léane sort du silence après son élimination

C’est Léane qui a été éliminée de la Star Academy 2025 vendredi soir à l’issue de la cinquième semaine d’aventure. Après un peu plus d’un mois passé au château, Léane est sortie du silence aujourd’hui en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Aujourd’hui j’ai séché mes larmes et retrouvé mon sourire. Je vais bien » a écrit Léane.







« J’ai vécu un rêve éveillé pendant 5 semaines. C’était incroyable !J’ai rencontré des gens géniaux, vécu des choses magiques, j’ai appris énormément de choses grâce aux professeurs et aux autres élèves, qui sont devenus mes amis. Je ressors plus forte de cette expérience grâce à eux et à la bienveillance de chacun. » a-t-elle poursuivi.

« Je tiens sincèrement à vous remercier pour tout le soutien et tout l’amour que vous m’avez apporté. Ça me fait chaud au cœur. C’est incroyable ! J’ai hâte de partager avec vous la suite de mes aventures. »



Léane devrait être invitée de Yann Barthès demain soir dans Quotidien sur TMC.

