Ligue 1 : Marseille / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 29 novembre 2025 – Marseille / Toulouse en direct, live et streaming, c’est ce soir à l’Orange Vélodrome. Suite de la 14ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Toulouse.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO.







L’OM accueille Toulouse ce samedi à l’Orange Vélodrome. Marseille, 2ᵉ du championnat avec 28 points, aborde ce match sur un bon rythme, fort notamment de récentes victoires — dont un succès convaincant en Ligue des champions contre Newcastle et un écrasant 5-1 contre Nice en championnat. De son côté, Toulouse pointe à la 10ᵉ place avec 16 points et revient d’un revers à domicile contre Angers.

Marseille part clairement favori — dans leurs 22 derniers confrontations de Ligue 1 face à Toulouse, les Marseillais n’ont jamais perdu (14 victoires, 8 nuls). Et notez qu’après la défaite du PSG face à Monaco, l’OM peut prendre la tête du championnat en cas de victoire ce soir !



Marseille / Toulouse – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz

🔵 Toulouse (composition probable) : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Casseres, Vossah, Methalie – Dønnum, Emersonn, Magri

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Toulouse ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Toulouse, 14ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.